7 investeerimisideed: Alahinnatud aktsiaportfell 2022. aastaks

Kui investeerimise eesmärk on teenida turust kõrgemat tulu, tuleb teha kompromisse ja võtta teatud riske. Portfell peaks ühendama igat tüüpi varasid, koosnedes spetsiaalselt tulu teenimiseks mõeldud dividendiaktsiatest kuni alahinnatud väärtpaberiteni, millel on soovitud suur kasum, soovitavad Freedom24 analüütikud, kes valmistasid ette 2022. aasta allahinnatud aktsiate nimekirja, millel kuni 135% kasvupotentsiaal!

Kui ettevõte näitab head kasvu, võib selle varade hinnatõus olla tugev kuni kümneid protsente aastas. Ei ole harvad juhud, kui väärtpaberite madal väärtus on lühiajaline nähtus. Kuid on aegu, kus emitent ei arene ja hind aja jooksul ei tõuse või isegi langeb. Siin peitubki selliste väärtpaberite kõrge risk.

Loomulikult ei piisa ainult digitaalsetest andmetest, et mõista aktsia väljavaateid. Nende ettevõtete kohta tuleb palju infot läbi töötada, et "õiget hetke tabada". Suhtarvude väärtus võiblangeda kahel juhul.

Esimene olukord on positiivne. Mis juhtub, on see, et kui väärtpaberi väärtus tõuseb, kasvavad müük ja puhastulu pidevalt, vaba rahavoog suureneb ja finantsvõimendus väheneb. Siis rahalised kordajad langevad ja ettevõtet peetakse alahinnatuks. Sel juhul on investori jaoks peamine asi fikseerida, kas tulu aktsia kohta on tõusmas.

Teine olukord on tehniline. See tekib siis, kui kasum aktsia kohta, kasvutempo või krediidikoormus on stabiilne ja aktsia hind langeb. See võib olla tehniline korrektsioon, mis on tingitud uudistest, kriisist mõnes majandussektoris või turuolukorrast üldiselt. Finantssuhtarvusid vähendab sellisel juhul aktsia hinna langus. See võimaldab investoril valida alahinnatud aktsiad hetkeseisuga uue kasvu väljavaatega.

Parim viis alahinnatud ettevõtete leidmiseks on võrrelda kahte tingimust: nii positiivset aktsiakasumi jätkuva kasvu osas kui ka ajutiste negatiivsete tegurite analüüsi.

Alahinnatud ettevõtete aktsiate portfell

Alahinnatud ettevõtetesse investeerimisega kaasnevad riskid. Konservatiivsetele investoritele piisab selliste varade osalisest lisamisest portfelli. Need, kes ootavad suurimat võimalikku tulu, saavad endale luua agressiivse kasvuportfelli. Freedom24 on välja valinud 7 ettevõtet, mille aktsiad on hetkel alahinnatud. Mõne neist on oodatav tõus üle 130%.

Advanced Micro Devices (AMD)

14. veebruaril 2022. aastal viis AMD lõpule Xilinxi omandamise, mis võib suurendada ettevõtte kasumit ja vaba rahavoogu. Ja 4. aprillil 2022. aastalt omandas AMD Pensando, mis kiirendab AMD sisenemist pilve-, ettevõtte- ja välisseadmete turule.

Uued omandamised juhivad AMD tulude kasvu ning tõenäoliselt alahindavad investorid AMD tulu- ja kasumipotentsiaali. Uute toodete turuletoomine 2022. aastal avaldab tõenäoliselt olemasolevate klientide tähelepanu ja meelitab ligi uusi.

Astra Space (ASTR)

Tegemist on USA erasektori kosmoseettevõttega. 2021. aasta novembris tõusis selle rakett Astra 0007 Kodiakist õhku ja jõudis orbiidile. Turg tervitas seda aktsiahinna 42% tõusuga, nii et võib ette kujutada, millist mõju avaldavad tulevased edukad lennud.

Astra Space`il on 2022. aastaks kavandatud palju starte ja ta kavatseb liikuda katsefaasist kommertsialiseerimisele. Aasta lõpuks prognoositakse tulude kasvu. Ettevõttel on netorahapositsioon, mis kestab hinnanguliselt veel 2 aastat. See muudab selle investoritele atraktiivseks.

Moderna (MRNA)

Võib väita, et Covid-19 pandeemia hakkab vaibuma, kuid tulevikku on raske ennustada. Moderna usub, et viirus liigub endeemilise faasi poole ja inimkond peab sellega lihtsalt elama. Igasugune areng nõuab siiski vaktsiinide kasutamist. Moderna ootab juba suuri tellimusi Spikevaxile 2022. aastal ja pärast seda 2023. aastal.

Modernal on töös kokku 44 programmi. Kõige silmapaistvamad neist on gripivaktsiin ja HIV-vaktsiin. Edukad arengud viivad emitendi aktsiad tõusule.

GitLab (GTLB)

GitLabi platvorm on koodi kirjutamise keskmes, mida IT vajab järgmise põlvkonna juhtivate rakenduste loomiseks. See on kriitilise tähtsusega tarkvara, mille kasutamine võib vaatamata inflatsioonilisele turule jätkuvalt kasvada.

GitLabi sihtturu võimalus DevOpsi turul on umbes 40 miljardit dollarit.

Rivian Automotive (RIVN)

Rivian tootis 2022. aasta esimeses kvartalis 2553 elektrisõidukit ja kavatseb aasta lõpuks tootmist suurendada. Partnerlus Amazoniga on nende konkurentsieelis, kuna see tagab ettevõtte stabiilse rahavoo ja suurendab usaldust kaubamärgi vastu.

Rivian kaupleb madala väärtusega, mis on vaid 5,3 korda suurem kui nende tulevaste tellimuste müük, nii et ainus suur takistus ettevõtte edule on praegune tarneahela katkestus.

Sibanye Stillwater Limited (SBSW)

Need, kes soovivad riske maandada fiat valuuta volatiilsuse eest, võiksid vaadata plaatinat. See metall püsib globaalse sõidukitootmise nõrkuse tõttu 2016. aasta tasemel, kuid ohud Venemaa ekspordile või investorite nõudluse taastumine võivad selle lõpetada.

Sibanye aktsiad on turu ja kaaslastega võrreldes äärmiselt madala väärtusega. Nende dividenditootlus on 8%. Samuti on ettevõttel tugev sularahapositsioon, hea võlatase ning lähiaastatel on plaanis kapitalikulutusi vähendada.

WeWork [WE]

Ettevõte pingutas rahaliselt üle, eelistas kasvu kasumlikkusele ja stabiilsusele ning oli pankrotile lähedal. Kuid WeWorkil on huvitav toode, mis on osutunud pandeemiajärgsel perioodil üllatavalt vastupidavaks.

Praegune umbes 4,4 miljardi dollari suurune kapitalisatsioon pakub tõusupotentsiaali. Kui ettevõttel õnnestub ühel hetkel saavutada >90% kasutustase, võib aktsia tõusta mitu korda oma praegusest hinnast.

Mis on alahinnatud aktsia?

Alahinnatud aktsiad on väärtpaberid, mille tegelik väärtus on finantsekspertide arvamuse kohaselt turuväärtusest kõrgem. Need peaks olema rohkem väärt. Kapitali kaasata soovivatel investoritel on mõttekas lisada oma portfelli mõne sellise ettevõtte aktsiaid.

Alahinnatud aktsiad on võimalus teenida väärtpaberitelt mitu korda rohkem kui turu keskmine teenistus. Kuid see väljavaade hõlmab suurt riski, seega peaksid kaitsma end kahjude eest riski hajutades. Ja mis veelgi olulisem, peaksid õppima paremini mõistma erinevate sektorite omadusi ja nende mõju ettevõtetele.

Kuidas aru saada, kas aktsia on alahinnatud

Esimese asjana tuleb läbi viia fundamentaalne analüüs, et tuvastada edasised suundumused. Need indikaatorid annavad hea suuna kätte:

• Hind/tulu - näitab kõigi väärtpaberite väärtuse ja emitendi kasumi suhet

• Hind/RMTP väärtus - näitab ettevõtte kapitalisatsiooni ja varade bilansilise väärtuse suhte

• Hind/rahavoog - näitab kõigi aktsiate ja vaba rahavoo suhtet

• Hind/müük - näitab aktsiahinna ja tulu suhe

Mida madalamad kõik need suhtarvud on, seda parem investorile. See võib tähendada, et aktsia on alahinnatud.

