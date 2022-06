Aktsiaid on müüma hakanud ka senised ostjad

Swedbank Marketsi spetsialisti Rainer Saadi sõnul on suuremaid ostukohti olnud näha tehnoloogiasektoris, aga palju on ostetud ka naftaettevõtteid, kus on suuremad rahavood. Foto: Andras Kralla

„Need, kes on pikaajaliselt olnud ostupoolel ja hoidnud, on hakanud nüüd ka müüma," tõdeb Swedbank Marketsi spetsialist Rainer Saad ja ütleb, et praegu on olnud näha muutust investorite käitumises.

Saad rõhutab samas, et investorid ei ole turul kapituleerumas, vaid pigem vähendatakse oma seniseid positsioone. "Aga on ka neid, kes on just praegust olukorda ära kasutanud ja aktsiaid juurde ostnud või siis üldse uue positsiooni avanud,“ ütleb ta.

