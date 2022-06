Võlakirjaturg andis järjekordse kriisihoiatuse

USA 10aastaste võlakirjade tootlus tõusis 11 aasta tippu. Foto: Reuters/Scanpix

USA riigivõlakirjade hinnad jätkavad kiiret langust, mis on nende tootluse viinud enam kui kümnendi kõrgeima tasemeni. Täna jõudsid 11 aasta kõrgeima tootluseni ka kõige tähtsamad, 10aastased võlakirjad.

Lisaks sellele pöördus võtmetähtsusega 2- ja 10aastaste võlakirjade intressikõver (tulususkõver). Intressikõvera pöördumine tähendab, et pikema tähtajaga võlakirjade tootlus langeb lühiajalistest võlakirjadest madalamale. Alates 1955. aastast on intressikõver pöördunud kümnel korral ning üheksal juhul on sellele järgnenud 6-24 kuu jooksul majandussurutis (vähemalt kaks kvartalit kestev majanduslangus). Viimati pöördus kõne all olev intressikõver selle aasta 1. aprillil.

