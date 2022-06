Tauri Alas näeb praeguses kriisis kannatlikule investorile suurepäraseid võimalusi

EGGi maaletooja müügist raskel ajal: toit köidab kogu aeg

On head või halvad ajad, toit ikka köidab inimesi, seega muret, et raskel ajal grille ei soetata, praegu pole. Küsimus on rohkem selles, kuivõrd palju stressi ümbritsev sügisesse tekitab, rääkis saates väliahju EGG maaletooja Big Green Egg Eesti omanik Tauno Maasik.

