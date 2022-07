Vene gaasitarnete lõpetamine ähvardab Itaalia majanduslangusesse viia

Euroopa Keskpank lubas toetada suurema võlaga liikmesriike

Täna kogunes erakorraliselt Euroopa Keskpank, et arutada kibedat turuolukorda, mis on suure võlakoormusega euroriikide jaoks kujunenud pärast teadet rahapoliitika karmistumisest, keskpank lubas töötada välja uue instrumendi, et tulla toime järsult kasvavate laenukuludega just neis riikides.