Tallinna Vee kasum kukkus kolinal

Äripäeva sõsarleht Delovõje Vedomosti blokeeriti Venemaal

Äripäeva venekeelse sõsarlehe domeen dv.ee on Venemaa peaprokuratuuri taotlusel riigis blokeeritud. Sellega on Delovõje Vedomostist saanud järjekordne Eesti venekeelne meediaväljaanne, mis on kantud keelatud saitide registrisse selle eest, et ta on kirjutanud tõde Ukraina sõjast ja selle mõjust Venemaa majandusele.

