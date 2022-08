USA ja Hiina vaheliste suhete teravnemine kukutas kiibitootjate aktsiaid

TSMC aktsia hakkas täna Hiina-USA pingete teravnemise tõttu odavnema. Foto: Reuters/Scanpix

Pooljuhte tootvate ettevõtete aktsiad langesid täna üle maailma, sest USA Esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi visiit Taiwani tekitas Washingtoni ja Pekingi vahel värskeid pingeid, vahendab Reuters.

Pelosi on olnud Hiina kauaaegne kriitik ning Taiwani külastamise eesmärk on näidata USA solidaarsust Taiwani iseseivuse suhtes, Hiina peab Taiwani aga enda territooriumiks. See on esimene taoline visiit viimase 25 aasta jooksul.

