Coinbase hakkab BlackRockiga koostööd tegema

Facebooki emaettevõte Meta Platforms annab välja esimesed võlakirjad

Facebooki emaettevõte Meta Platforms teatas teisipäeval, et annab välja oma kõigi aegade esimesed võlakirjad, ajal, millal Meta on tegemas suuri investeeringuid, et rahastada oma virtuaalreaalsuse projekte, vahendab Reuters.

