IPO-peole on järgnenud IPO-pohmell

IPOdroom saatis investorid puhastustulle, nüüd on aeg strateegiat muuta

Eelmisel aastal tuhandete kaupa lisandunud väikeinvestorid said nüüd kätte õppetunni, et aktsiate hinnad ei liigugi ainult ülespoole, tõdevad suurema kogemusega investorid. Nad leiavad, et praegu on turul olukord muutunud ja korrektiive peavad tegema nii pika plaaniga väikeinvestorid kui ka need, kes harjusid turult kiiret kasumit püüdma.