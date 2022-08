Modera sai infoturbe sertifikaadi

Automüügitarkvara tootva Modera juht Raido Toonekurg. Foto: Liis Treimann

Autotööstusele digilahendusi pakkuv Modera läbis infoturbe sertifitseerimise ning pälvis sertifikaadi ISO27001.

“ISO sertifikaat on selge mark, et meie protsessid vastavad rahvusvahelistele standarditele. Kindlasti annab see kindlust meie investoritele, klientidele ja koostööpartneritele, et meie organisatsioon on tugev ning jätkusuutlik, “ kommenteeris ettevõtte juht Raido Toonekurg börsiteate vahendusel.

