EfTENi uusim fond tühistas plaanitud osakute pakkumised

EVEA juht: suhtumine, et väikeettevõtja on OÜtaja, on toonud meile palju kahju

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni juht Ille Nakurt-Murumaa rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et hoolimata sellest, et julgelt 99% Eesti ettevõtetest on väikesed ja keskmised, siis riik pahatihti nende heaolu eest ei muretse.

