OPEC kärpis, IEA tõstis nafta nõudluse prognoosi

Ameerika energiafirmad ei hooli Joe Bideni üleskutsest – tootmine jätkub vanamoodi

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden kutsus riigi energiafirmasid suurendama tootmist, et suruda kerkivaid kütusehindu alla. Ettevõtteid see ei kõiguta, vahendab Financial Times.