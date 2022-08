Powelli resoluutsus oli investorite jaoks kui külm dušs

Föderaalreservi juht Jerome Powell. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreservi juht Jerome Powell oli täna peetud kõnes resoluutne – inflatsiooni vastu võitlemine on tähtsam kui majandus. See oli investoritele külmaks dušiks, sest suve keskel loodeti, et majanduslanguse ohus tõmbub keskpank pigem tagasi.

Powelli kõne järel hakkasid aktsiaturud kiiresti kukkuma. Dow Jonesi indeks on langenud 1,9 protsenti, S&P 500 on kaotanud 2,2 protsenti ning Nasdaq on odavnenud 2,7 protsenti.

