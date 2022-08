Keskpankur: tuleb jõuliselt tegutseda majanduslangusest hoolimata

Powelli resoluutsus oli investorite jaoks kui külm dušš

Föderaalreservi juht Jerome Powell oli täna peetud kõnes resoluutne – inflatsiooni vastu võitlemine on tähtsam kui majandus. See oli investoritele külmaks dušiks, sest suve keskel loodeti, et majanduslanguse ohus tõmbub keskpank pigem tagasi.