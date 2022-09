USA mängufirma rõõmustab edu üle Venemaal

Raadiohommikus uurime ettevõtete tervist ja nende toetamist

Milline on Eesti ettevõtete tervis ja kui kaugel on valitsuse plaan neid aidata – need on Äripäeva reedese raadiohommiku peamised teemad.

