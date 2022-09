Maailmapanga juht: üha enam riike langeb majanduslangusesse

Maailmapanga president David Malpass Jackson Hole'i konverentsil. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia turud langesid, kuna investorid valmistusid järgmisel nädalal toimuvaks USA intressimäärade tõstmiseks. Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi hoiatuste järel kasvab mure ülemaailmse majanduslanguse pärast.

"Ülemaailmne majanduskasv on järsult aeglustumas ja see aeglustub tõenäoliselt veelgi, kuna üha enam riike langeb majanduslangusesse. Minu sügav mure on, et need suundumused jätkuvad, ja neil on pikaajalised laastavad tagajärjed inimestele tärkava turumajandusega riikides ja arengumaades," ütles Maailmapanga president David Malpass.

