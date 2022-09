PRFoodsi aktsionärid hülgasid Rootsi kalakasvataja

Vilniuses leiab aset Balti riikide üks suurimaid e-kaubanduse konverentse

29. septembril toimub Vilniuses Litexpo messikeskuses juba kümnendat korda e-kaubanduse mess, mis on tänavu uuenenud ja nime muutnud. Selleaastane Ecomexpo’22 konverents-mess on varasemast veelgi mahukam, inglise keeles ja ootab osalejaid kõikidest Balti riikidest nii messiüritustele kui ka internetiülekandeid vaatama. Tänavuse messi fookuses on e-kaubanduse eksport.

