Swedbank jääb üheksa kuuga aasta varasemale alla

Swedbank suutis kolmandas kvartalis siiski kasumit mõnevõrra kergitada. Foto: AFP/Scanpix

Rootsi suurpank teenis käesoleva aasta üheksa kuuga 15 miljardit Rootsi krooni, mida on 6% vähem aasta varasemaga võrreldes.

Kolme kvartaliga on pank suutnud kergitada intressitulu 10% ehk teeninud 22,2 miljardit krooni. Samas kogutulu teeniti 37,1 miljardit, mida on 4% rohkem aasta varasemaga võrreldes. Üheksa kuuga ei ole kontserni kulud väga suurt hüpet teinud, need kerkisid 4%, 15,7 miljardi kroonini.

