Artikkel

Swedbanki prognoos: rasked ajad on ees

Swedbanki värske prognoosi kohaselt maksude tõstmisest pääsu pole. Foto: Andras Kralla

Kulude, sh energiakandjate hinna kasv avaldab üha suuremat survet Eesti ettevõtjatele ja konkurentsivõimele, mistõttu jääb majanduskasv tänavu poole protsendi suuruseks, prognoosib Swedbank.

Swedbank märgib värskes prognoosis, et esimesel poolaastal kasvas Eesti majandus 2,4 protsenti, kuid aasta teine pool tuleb hullem. Majanduse kindlustunne on järsult kukkunud, nõrgenenud välisnõudluse tõttu on vähenenud ekspordi- ja tööstustoodangu maht. Majapidamiste kahanev ostujõud on aeglustanud ka jaemüügi mahtu.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev