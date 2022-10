Tallink hakkab taas pinnale jõudma

Tallinkil on selja taga väga tugev kvartal, kuigi üheksa kuu vaates ollakse veel 2,8 miljoni euroga kahjumis. Foto: Liis Treimann

Koroonakriisist räsitud Tallink näitab, et uppumisohust on ta kaugel ja seilab taas kasuminumbrite suunas – nii on ettevõte kolmanda kvartaliga suurendanud oma müügitulu ligi 50% võrra ja teeninud puhaskasumina pea 38 miljonit eurot, mis on 589% enam kui aasta varem.

Sellega teenis ettevõte kolme kuuga puhaskasumina 0,051 eurot aktsia kohta. Aasta varem oli see 0,008 eurot ning 2020. aastal teeniti sootuks kahjumit 0,036 eurot aktsia kohta.

