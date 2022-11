Kaks viisi, mis aitavad siluda börsi kõikumist

Kui aktsiaturgudel valitseb segane aeg – hindade volatiilsus on suur ja puudub selge liikumistrend –, siis tekivad paljudel investoritel õigustatud küsimused: millistesse aktsiatesse raha paigutada? Milline on sobivaim hetk investeerimiseks või investeeringust väljumiseks? Kas praegu on vara aktsiaid osta või juba hilja?

