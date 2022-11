LHV soovitab osta just neid kinnisvarafirmasid

Üks LHV analüütikute ostusoovitusi on kinnisvaraarendusega arvestatava osa oma kasumist teeniv Merko Ehitus. Foto: Liis Treimann

LHV analüütikud on värskete tulemuste põhjal andnud Balti analüüside raportitega ostusoovitusi mitmele kinnisvara- ja ehitussektori ettevõttele, kus nähakse suuremat tõusuruumi ja potentsiaali, kui turg seni hinnanud on.

Üheks lemmikuks on analüütikutel Merko Ehitus, mille aktsiale nähakse 18–30% tõusuruumi. Kui hetkel on ettevõtte aktsia väärt 13,9 eurot, siis analüütikute hinnangul on Merko aktsia õiglane väärtus järgmise 1–1,5 aasta jooksul 16,40–18,10 eurot. Seetõttu on Merkole antud ka ostusoovitus.

