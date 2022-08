Investor ehitussektori tulemustest: turg näitab selgelt jahtumise märke

Investor Elmo Somelar näeb, et Hepsor ja Merko on jätkuvalt hästi positsioneeritud, kuid Nordeconi puhul on tegemist struktuursete probleemidega. Foto: Eiko Kink

Teise kvartali tulemustest teatanud Tallinna börsi kinnisvara- ja ehitussektori ettevõtetel nähakse nii analüütiku kui ka investori poolt järgmisel kahel kvartalil tugevaid tulemusi, kuid Nordeconi taastumise taga nähakse siiski ka probleeme.

Investor Elmo Somelar leiab, et ehitus- ja kinnisvaraturg näitab selgelt jahtumise märke ning erandiks on teatud piirkonnad ja pealinnades toimuv. Investor näeb, et ettevõtete kasumlikkus on tugeva surve all tulenevalt baasintresside tõstmisest, kütusekulude suurenemisest ning kõrgest inflatsioonist, mis tarbijate kindlust oluliselt vähendanud on. Seetõttu tulevad ka tehingute mahud alla.

