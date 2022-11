Binance loobus kokkuvarisemise äärel oleva konkurendi ostmisest

Krüptobörs FTX peab kokku kraapima asutaja sõnul 8 miljardit dollarit. Foto: Zumapress.com/Scanpix

Maailma suurima krüptobörs Binance loobus kõigest päev hiljem konkureeriva krüptobörsi FTXi ülevõtmisest.

Binance’i esindaja Eestis Polina Botter selgitas, et krüptobörsi FTXi finantsolukorra analüüsi tulemus näitas, et ettevõte on kuritarvitanud oma klientide raha ning USA agentuuride uurimise tulemusena sündis otsus loobuda tehingust. „Alguses oli lootus, et on võimalus FTXi kliente likviidsuse tagamisega toetada, kuid probleemid on väljaspool Binance’i kontrolli ja võimet aidata,“ lisas Botter.

