Bercmanist lahkub juhatuse liige

Bercmani juhatusest lahkub omal soovil Jaan Hendrik Murumets. Foto: Andras Kralla

Eesti tehnoloogiaettevõtte Bercman Technologiesi nõukogu kinnitas juhatuse liikme Jaan Hendrik Murumetsa omal soovil lahkumise. Bercmani juhatus jätkab detsembris üheliikmelisena.

Bercmani tegevjuht Mart Suurkask sõnas, et praegu teevad nad muudatusi Bercmani struktuuris. "Ühelt poolt on see oluline kulude optimeerimiseks praeguses majanduslikus olukorras," märkis ta börsiteates.

