Tagasi 09.05.25, 06:00 Kodulaenu kaitse ei kehti igaühele: lepingus peituvad üllatused võivad töö kaotanud inimese abita jätta Kui oled võtnud laenu, saad Eesti pankades vormistada ka laenukaitse – töökaotuse korral maksab pank mõnda aega ise sinu laenu tagasi. Lihtne ja mugav? Mitte päris. Erandeid jagub nii ettevõtjatele, lähedase firmas töötavatele inimestele ja veel mitmetele teistele.

Kindlustajal on õigus poliisi üldse mitte pikendada, kui tal on alust arvata, et inimese tööandjal hakkab halvasti minema.

Foto: Raul Mee

Vaatamata sellele, et oled hoolitalt kindlustusmakseid teinud, võib pank kahju hüvitamisest keelduda, kui eksid mõne lepingus toodud erandi vastu.

„See ei ole investeering, ei ole heategevus, see on konkreetselt kalkuleeritud risk,“ selgitas Inpro Insurance Brokers i kindlustusmaakler Arina Mesropjan, kellel Äripäev palus seda tüüpi kindlustuse põhimõtteid selgitada. Tingimused, mida kindlustajad oma lepingutesse panevad, sõltuvad hetke majandusolukorrast, töötuse tasemest ja muudest sellistest teguritest, selgitas Mesropjan. Tema sõnul olid laenukindlustuse tingimused näiteks mõned aastad tagasi, enne COVIDit, hoopis teistsusgused.

Eesti pankade pakutav laenumaksekindlustus või laenukaitse katab olukordi, kus inimene jääb töötuks endast sõltumatul põhjusel, tööandja pankroti või oma terviseseisundi tõttu, selgitas Äripäevale LHV kindlustuse tooteosakonna juht Alver Kivirüüt. Samuti on kaetud ajutine või püsiv töövõimetus või surm.

Mõnikord nimetatakse sellist kindlustust töökaotuse kaitseks, kuid see nimetus tekitab segadust, kurtis Mesropjan. „Selle kindlustustüübi puhul on kliendi ootused alati suurem kui reaalsus. Kui ütled inimesele, et tegemist töökaotuse kaitsega, siis kujutab ta ette, et talle hakatakse mingit hüvitist maksma. Tegelikult see ei ole üldse nii,“ ütles ta, tuues välja, et tegemist on ikka laenu tagasimaksetega.

Perefirmad, olge ettevaatlikud