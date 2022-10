Margus Rink: raske aeg tuleb kindlasti, aga õnneks lühidalt

Coop Panga juht Margus Rink. Foto: Liis Treimann

Kahes järgmises kvartalis läheb raskeks ettevõtetel, kelle ärimudelid on väga energiamahukad, rääkis Coop Panga juht Margus Rink. Samas ei saa tema sõnul sellest järeldada, et kogu majandus siseneb kriisi.

“Kõik otsivad praegu seda kriisi. Meie seisukoht on see, et kindlasti tuleb raskem aeg, aga see tuleb nähtavasti õnneks lühiajalisemalt ja raskem aeg ei puuduta kõiki sektoreid,” rääkis Rink Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

