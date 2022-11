Viie aasta ülevaade: parimat tootlust toovad just need indeksifondid

Indeksifondide tootlus on suurem kui aktiivselt juhitud pensionifondide oma. Foto: Andres Haabu

Viimase viie aasta jooksul on edukamad olnud need indeksifondid, mis on investeerinud laiapõhiliselt ehk tegelikkuses suuresti USA ettevõtetesse, arenevatele turgudele investeerinud fondid on jäänud pigem vaeslapse rolli.

Sealjuures ongi viimastel aastatel enim olnud põhjust rõõmustada just neil pensionikogujatel, kes on oma tuleviku raha suunanud indeksifondi. Nimelt on II samba suurima tootlusega fondidest esimesed neli just indeksifondid. Kuid ka nende vahel on üksjagu erinevusi – edukaima fondi viimase viie aasta keskmine tootlus on 9,18%, samas paremuselt neljanda oma pea kaks korda väiksem, 5,4%.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev