Ostunimekiri Rootsist: staarinvestorid vihjasid kahele sektorile

Rootsi investor Marcus Hernhag avaldas, kus tema näeb praegu parimaid aktsiaid. Foto: Raul Mee

Nii praegused kui ka tulevikutrendid on jätkuvalt seotud tehnoloogiasektoriga, kuid head dividenditootlust võib leida ka Põhjamaade pangandusest, nentisid Rootsi staarinvestorid Marcus Hernhag ja Jan Sterner.

Rootsi investori, ettevõtja ja kirjastaja Jan Sterneri suust jäi investor Toomase konverentsil kõlama mõte, et soovi korral suudab investeerida igaüks. "Enamus pankureid ja analüüsimaju püüab küll öelda, et turud ja aktsiad on väga keerulised, aga sellest ei tasu lasta end heidutada. Nad räägivad seda selleks, et ostaksite neilt investeerimisnõustamist," sõnas ta.

