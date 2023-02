Kuidas muuta jõukuse kasvamine paratamatuks?

Jõukuse kasvatamise üldine põhimõte on lihtne – kuluta vähem, kui teenid, ning investeeri tekkinud vahe, et see saaks aja jooksul kasvada, ütleb investor, ettevõtja ja pereisa Marko Oolo. Foto: Raul Mee

„Naabermaja miljonär“ on väga kasulik ja inspireeriv raamat, mis aitab ümber lükata müüdi, et rikkaks saamise ainus võimalus on hiigelsuur palk, rikkad vanemad või üüratu pärandus. Raamat tõestab empiirilise uurimise põhjal, et raske töö, usinus, kokkuhoidlikkus ning aeg võivad ka tavainimese jõukaks teha.

„Naabermaja miljonäri“ põhimõte resoneeris minuga sügavalt. Olen ise sama teekonna läbi käinud. Kümmekond aastat tagasi alustasin praktiliselt nullist. Distsipliin rahaasjades, järjepidev säästmine, pidev juurde õppimine ning teadmiste rakendamine aitasid 2021. aasta lõpuks jõuda rohkem kui ühe miljoni euro suuruse investeerimisportfellini. Algkapitali investeerimiseks teenisin palgatööst, hiljem ka ettevõtlusest. Elasin tagasihoidlikult ning säästsin keskmiselt 50% oma sissetulekust. Täna moodustab suurema osa sissetulekust investeerimistulu.

Raamat: "Naabermaja miljonär" Autor: Thomas J. Stanley, William D. Danko Lehekülgi: 312 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit. Raamatu kirjastamist toetas LHV.

Mida väärtuslikum oled, seda kõrgemat sissetulekut teenid

„Naabermaja miljonäri“ avastasin alles hiljuti. Suur heameel oli raamatust lugeda täpselt samade printsiipide ja põhimõtete kohta, mida olen ka oma teekonnal rakendanud. Olen jõudnud autoriga sarnaste järeldusteni ja kinnitan, et need põhimõtted töötavad.

Oma teekonnal seadsin esmajärgus fookuse tegevustele, mida sain ise kontrollida.

• Eneseareng ja kvalifikatsiooni tõstmine. Mida väärtuslikum oled, seda kõrgemat sissetulekut teenid. Nii tööl, ettevõtluses kui investeerimises.

• Eesmärkide seadmine. Eesmärk peab olema tükeldatud väiksemateks saavutatavateks vahe-eesmärkideks, mida saab igakuiselt jälgida. Head eesmärgid motiveerivad järjepidevalt ja pikaajaliselt.

• Eelarve pidamine. Kui kulud ei ole kontrolli all, suurenevad ühes sissetulekutega ka kulud. Kuna alguses kasvab portfell säästudest, on eelarve pidamine ülioluline.

• Investeeringute jälgimine. Andmed annavad võimaluse õppida. Teatud hetkedel on vaja minna ajas tagasi ning analüüsida, milline on olnud tegevuste mõju tulemustele. See aitab kalibreerida investeerimisstrateegiat ja riskihaldust.

• Ümbritsevad inimesed. Olen enda ümber loonud tutvusringkonna sarnaselt mõtlevatest inimestest, kes toetavad ning innustavad üksteist. Keskkond on väga oluline.

Olen enam kui veendunud, et loetletud põhimõtted on kõigile tehtavad. Kui hoida distsipliini ja tegutseda sihikindlalt, on finantsilise olukorra paranemine ainult aja küsimus.

Jõukuse kasvatamise üldine põhimõte on lihtne – kuluta vähem, kui teenid, ning investeeri tekkinud vahe, et see saaks aja jooksul kasvada. Tehes igapäevaselt häid finantsilisi otsuseid on jõukuse kasvatamine paratamatu. Kui säästa ja investeerida kas või 5% oma igakuisest sissetulekust, on võimalik saada 50 aastaga rahaliselt iseseisvaks. Oluline on olla järjepidev pika aja vältel.