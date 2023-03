Eestis asuv firma tegutseb järjest olulisemaks saavas valdkonnas

Obskuurne majandus: esimene arvutiprogramm kirjutati sadakond aastat enne arvutit

Tulemas on naistepäev. Edukas naine ei ole obskuursus, aga obskuurne on see, et me oleme kogu aeg eelduslikult pidanud arvuti, programmeerimise ja üldiselt matemaatilist maailma justkui meeste alaks.

