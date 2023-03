Ingmar Mattus kaalub Credit Suisse'is osaluse suurendamist

Investor Ingmar Mattus. Foto: Andras Kralla

Šveitsis elav investor ja ettevõtja Ingmar Mattus välistaks kõige mustemad stsenaariumid Credit Suisse’i kohta. Ka SEB analüütik näeb, et ettevõte on liiga suur, et ebaõnnestuda.

Värskes investorite TOPis kõrgele 19. kohale jõudnud ettevõtja ja investor Ingmar Mattus sarnaselt LHV suuromaniku Rain Lõhmusega oma raha seal pangas ei hoidnud. Siiski on ta pangandussektorile panustades Credit Suisse’i aktsiaid oma portfelli võtnud, mistõttu on ta pihta saanud aktsia kukkumisest.