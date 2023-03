Mõni üksik koomas pank ei uputa veel pangandust

Elektriauto loomine on vaid pool tööst, aga kuidas jõuda jätkusuutliku autotööstuseni?

Euroopa siht on saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks mandriks ja selleks peavad kõigis tööstusvaldkondades aset leidma suured muutused. Tänaseks on muutustega ka selgelt algust tehtud ning paljude ettevõtete strateegiatesse on jõudnud konkreetsed plaanid oma tegevuste keskkonnamõju vähendamiseks ja süsinikuneutraalsuse poole liikumiseks, sageli koos kindlate kuupäevade ja täpsete protsentidega.

