IuteCrediti võlakirjade märkimisperiood lõppeb reedel

Nordwoodi juht: saetööstusesse ei investeeri Eestis enam keegi

Viiratsi, Aegviidu ja Viru-Nigula saeveskeid juhtiva Nordwoodi juhatuse esimees Tõnu Ehrpais ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et teadmatus Eestis rohepöörde läbiviimisest on viinud selleni, et saetööstustes pole neli-viis aastat tootmistesse investeeritud.

