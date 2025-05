“Tegelikult me saime peaaegu aasta lisaaega seal, et see oli juba üürilandja poolt juba väga hea,” ütles Pööbli peremees Paap Toonela . “Me jäime väga rahule sellega.” Majaomanik korporatsioon Vironia soovib veel praeguseid baaripindu ise kasutama hakata, rääkis Toonela. Tema sõnul on ja oli baari külastajaid piisavalt.