Tallinna Sadam maksab enamuse kasumist dividendideks

Tõsine inseneride põud: ohus on riigi pürgimine kõrgema lisandväärtuse poole

Seekordses saates "Tööstusuudised eetris" keskendume peagi ilmuva OSKA raporti valguses inseneeriale ja inseneride järelkasvule, mis on hädavajalik, et täita meie riiklikke eesmärke. Võtame pulkadeks lahti tänased probleemid ja arutleme, milliseid lahendusi peaksime rakendada, et tuua noori tehnoloogiale ja inseneeriale lähemale.

