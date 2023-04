Karuturu lõppu kuulutada on vara, aga pullid võtavad juba võimust

Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik usub, et investorid võiksid olla positiivsed, kuna eelmine aasta oli juba negatiivne ja kahte järjestikust negatiivset aastat on ajalooliselt harva juhtunud. "Viimase 70 aasta jooksul on seda juhtunud ainult kaks korda." Foto: Liis Treimann

"Hakkab tunduma, et pulliturg on alanud," leiab Swedbank Marketsi vanemmaakler Meelis Maasik ajaloolisi andmeid praegusega võrreldes. Samas ei ole karuturu lõpp veel kindel ja analüütikud soovitavad hoida silm peal järgmisel tulemuste hooajal.

LHV vanemmaakler Nelli Janson ütleb, et investorid on võrreldes aastataguse ajaga muutunud enesekindlamaks ja esmasest ehmatusest on üle saadud. "Elu on sisse puhutud ka teravalt pihta saanud tehnoloogiasektorile ja ka LHV klientide tehingute põhjal on näha, et portfelli nopitakse erinevaid tehnoloogiafirmasid. Ühtlasi on aasta esimene kvartal ostude poole kaldu ehk julgus raha börsile tagasi viia on taastumas," sõnab ta.

Kuid kas sellisel julgusel on tegelikult ka alust?