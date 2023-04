Lõpuks võidab ikka see investor, kes investeerib iseendasse

Paljud investorid on otsinud oma investoritee alguses raamatut, kust saaks investeerimise kohta süvendatud teadmisi. Benjamin Grahami „Intelligentne investor“ on paljudele just see, mida on hiljemgi mitu korda loetud. Foto: Unsplash

Algaja investor õpib enda, edasijõudnud teiste kogemustest. Et raamatust tuleb tarkus teiste arvelt, on see üks arukamaid, mis peamine, riskivabamaid viise, kuidas oma kogemusi paisutada. Just need kuus raamatut peaksid olema kindlasti loetud, enne kui asud suuremaid investeerimistegusid tegema.

Investeerimisega on pikalt ning visalt kaasas käinud müüt, et tegemist on ääretult keeruka tegevusega, mis ei ole mõeldud igaühele, tunnistab LHV vanemmaakler Nelli Janson. „John C. Bogle, kes on kahtlemata investeerimismaailma revolutsionäär, murrab selle müüdi kergelt hoomatavate argumentidega ja selgitab, miks edukas investeerimine taandub tegelikult lihtsale aritmeetikale.“ Janson nendib, et see raamat on täiuslik teejuht ja abimees juba ainuüksi seetõttu, et selle sõnum on sirgjooneline ja selge: kõik lihtne on tihtipeale geniaalne ja nii on ka Bogle’i nõuannetega.

Tuleva asutaja ja fondijuht Tõnu Pekk ütleb, et suurem osa investeerimisnõustajaid ja fondijuhte on küll head müügimehed, kuid viletsad varakasvatajad. „Bogle näitab, kuidas müütidest läbi vaadata ning järjekindlalt investeerides professionaalidestki paremaid tulemusi saavutada.“

„Täiusliku portfelli otsinguil“ on Äripäeva börsitoimetuse juhi Juhan Langi hinnangul kontsentraat investeerimismaailma teerajajate ajatutest põhimõtetest. Langi sõnul teeb raamatu eriti oluliseks asjaolu, et paljud investorid on kirjeldatud strateegiaid juba aastakümneid turgudel edukalt testinud. „Laskem legendidel endale teed juhatada!“ nentis Lang.

Ka kõige professionaalsematel investoritel on järjepidevalt turu keskmisest kõrgemat tootlust tõeliselt raske saavutada. Joel Greenblatti maagiline valem selekteerib LHV analüütiku Raido Tõnissoni sõnul välja parima kapitali tasuvuse ja suurima tõusuruumiga aktsiad. Tema arvates toob selle valemi järgimine tavainvestorile suurepäraseid tulemusi, kui vaid valemit pikaajaliselt järgida ning selle toimimisse uskuda.

"Lugematul hulgal erinevate investeerimisstrateegiate virvarris on juba aastakümneid toiminud Greenblatti maagilise valemi kontseptsioon lihtsasti mõistetav ka neile, kes pole aktsiaturgudega varem kokku puutunud,“ kinnitab Tõnisson.

Investeerimise ümber on alati olnud saladuslik aura – tegemist on millegi müstilise ja keerukaga, millega saavad hakkama vaid pintsakutes spetsialistid pilvelõhkujate kõrgeimatel korrustel, ütleb investor Kristi Saare. Tema nägemusel ei jõua turgudel teenitud rikkus klientideni, kes teenuse eest maksavad. Paratamatult tekib küsimus: miks viime siis ikka ja jälle üüratuid summasid pankuritele, uskudes, et seekord lubadused täituvad?

Fred Schwed jr toob Saare arvates lugejani terava ja humoorika vaate Wall Streetile omasest hullusest, müügitrikkidest ja ebakõladest, mida on kohati raske uskudagi. "Tasub aga vaid heita pilk finantssektorisse, et veenduda: kuigi teame, mis viib turgudel eduni, suudame seda tarkust järjekindlalt vältida ja rikkaks teha just vahendajad.“

„Rikkaks saamise õpiku“ autor ja investor Jaak Roosaare soovitab lugeda Seppo Saario raamatuid kõikidel investeerimishuvilistel ja jagada seda raamatut ka oma kooliealiste lastega lootuses, et "ehk süttib Seppo kaasabil nendeski soov saada investoriks!“

Eduka investeerimise ja rikkuse kasvatamise puhul on Swedbanki privaatpanganduse juhi Andres Suimetsa sõnul kõige tähtsam aeg – mida varem alustad, seda kindlam saab olla, et ees ootab majanduslik sõltumatus ja vabadus elada oma elu täpselt nii, nagu ise seda soovid. "Seppo Saario kirjutab oma tuntud headuses kõigest sellest, mida üks noor inimene investeerimismaailmast võiks teada, andes sellega lugejale suurima võimaliku eelise." Suimetsa hinnangul on varakult investeerimise alustamise tähtsust rikkuse kasvatamisel võimatu üle tähtsustada.

Benjamin Grahami „Intelligentne investor“ on Nasdaq Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul suurepäraselt läbi mõeldud ja erakordselt mõtteselgelt kirjutatud. "Seda raamatut lugedes tunnen end turvaliselt, sest tean, et minu tähelepanu on heades kätes.“

Vandeadvokaat ja investor Indrek Naur otsis oma investoritee alguses raamatut, kust saaks investeerimise kohta otsida süvendatud teadmisi. Enda sõnul luges ta läbi sadu raamatuid ja ainus, mida ta ka hiljem on mitu korda lugenud, on Benjamin Grahami „Intelligentne investor“. "Seda raamatut võib ilma liialdamata pidada väärtusinvestori piibliks,“ nentis Naur.