Tallinn paneb Coopist taskusse korraliku dividendi

Coop Panga juht Margus Rink ja Tallinna abilinnapea Madle Lippus kolmapäeval toimunud Coop Panga aktsionäride koosolekul L’Embitu hotelli konverentsiruumis. Foto: Andras Kralla

Kolmapäeval kinnitasid Coop Panga aktsionärid ettepaneku jagada investoritele dividendi kokku ligi 4,5 miljonit eurot. See tähendab, et ka suure osalusega Tallinna linn saab kena noosi.

Suurim Coop Panga aktsionär on Coop Investeeringud OÜ, mille omanik on Coop Eesti Keskühistu tulundusühistu. See omab ligi 22,3% kõigist Coopi aktsiatest, mis tähendab, et ühistu saab maikuus veidi üle miljoni euro.