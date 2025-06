Tagasi 18.06.25, 08:50 Äripäev tuli välja tehisaruga täiustatud infoplatvormiga Äripäeva uus infoplatvorm Radar koondab Eesti ettevõtete ja äriisikute andmed ning pakub Äripäeva PRO tellijatele mitmeid lisavõimalusi, sealhulgas tehisaru koostatud analüüsi.

Foto: Liis Treimann

Äripäev täiustas infoplatvormi AI abil, mis avas uusi võimalusi Äripäev PRO tellijatele. Näiteks saab nüüd kiirelt aimu ettevõtte omandistruktuurist, tulevikuplaanidest, finantsseisust ja ESG tegevustest.

“Näeme, et liites Infopanga andmebaasi AIga saame luua suurt lisandväärtust meie klientidele,” ütles Äripäeva info- ja müügiteenuste juht Joonas Jõgi.

Samuti on PRO tellijatele nähtav ettevõtete peamine võlainformatsioon koos võimalusega ise uuest võlast märku anda. Veel on PRO kasutajatel võimalus lisada enda uudisvoogu ettevõtteid ja isikuid ning olla edaspidi kursis seda firmat või isikut puudutava meediakajastusega.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Radari eesmärk on aidata kasutajatel kiiresti aru saada ettevõtete ja isikute taustast ning luua äridele uus efektiivne turunduskanal. Nii on PRO tellijatel võimalus ise täiendada oma ettevõtte ja võtmeisikute tutvustust Radaris nähtaval ettevõtte lehel, et parandada firma nähtavust.