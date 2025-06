Tagasi 18.06.25, 08:25 Täna võib diisel kallineda 14 senti ja bensiin 8 senti liitri kohta Kolmapäev on tanklates reeglina hinna tõstmise päev, rääkis Terminali tanklaketi juhatuse liige Alan Vaht. "Saab näha, kas nüüd 14 senti just tõstetakse, aga ma julgen arvata, et selline 10 tuleb kindlasti ära," rääkis Vaht diislikütusest.

Terminali tanklaketi juhatuse liikme Alan Vahti hinnangul Eestis kütus otsa ei saa ja koju varuda pole seda vaja.

Foto: Liis Treimann

Maailmaturul on bensiinihind vähem tõusnud ja samal ajal on bensiini hind tanklas langenud ja käärid on kujunenud 8 sendi juurde, rääkis Vaht. "Vaevalt rohkem tõstetakse ja saab näha, kas julgetakse nii palju tõsta, kuigi põhjust on piisavalt, et võiks ka diislikütuse hinda 14 senti täna tõsta."

Alan Vaht räägib intervjuus veel, kui palju on Eestil kütust varuks, kuidas Lähis-Ida konflikt nafta hinda mõjutab, mis mõju on sellel Eestile ja miks pole praegu mõtet kütust kanistrisse osta.

Intervjueeris Dmitri Fefilov.

