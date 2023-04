Coop Panga juht: tõenäoliselt kaasame järgmine aasta lisakapitali

Coop Panga juht Margus Rink Foto: Liis Treimann

Eelmine aasta võtsime kolm korda kapitali juurde erinevate instrumentidega, nendest meil sel aastal jätkub, kuid 2024. aastal peame mingil kujul kapitali kaasama, rääkis Coopa Panga juht Margus Rink.

Millise instrumendina kapitali kaasatakse, on need allutatud võlakirjad või puhas aktsiakapital, see on hetkel lahtine, sõnas Rink.