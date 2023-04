Fundvest pakub võimalust investeerida ka ettevõtetele

Finantsidu juht: odavam on praegu konkurent välja osta, kui headel aegadel turul pirukat jagada

Mis idu- ja ärisektoris sel aastal saama hakkab, seda määrab Euroopa keskpanga rahanduspoliitika, ent selge on see, et seni, kuni intressid praeguses tempos tõusevad, midagi ei parane, kirjeldas finantsidu Fundvest kaasasutaja ja tegevjuht Rasmus Klaassen.