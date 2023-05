JPMorgan omandab hätta jäänud USA väikepanga

JPMorgani tegevjuht Jamie Dimon ütles, et nende rahaline tugevus ja ärimudel võimaldasid välja töötada pakkumise First Republic Banki ostuks. Foto: Reuters/Scanpix

JPMorgan Chase & Co võitis pakkumise suure osa omandamiseks First Republic Bankist, mille päästmisesse pidi sekkuma USA valitsus. See on tänavu juba kolmas pank USAs, mille käekäiku peab riik sekkuma.

Esmaspäeva varahommikul teatasid USA reguleerivad asutused, et nad on First Republic Banki konfiskeerinud ja näevad ette, et pangandushiiglane JPMorgan võtab ebaõnnestunud pangalt üle 173 miljardi dollari väärtuses laene, 30 miljardit dollarit väärtpabereid ja 92 miljardit dollarit hoiuseid.