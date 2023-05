Külm dušš päikesepaneelide omanikele: elektri hind kukkus miinusesse

Isiklik päikesejaam ei pruugi loodetud tulu tuua

Oma kodu katusel päikeseenergiat tootvad inimesed räägivad kui ühest suust, et otsus paneelid paigaldada on hea investeering rohelisse tulevikku. Tegelik tasuvus on eksperdi hinnangul küsitav.