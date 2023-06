Artikkel

Tallinna börsil toimusid anomaalsed liikumised

Punktide aktsia oli üks neist, mis madala likviidsuse kontekstis Tallinna börsi alternatiivturul First North täna hommikul ebatavaliselt palju liikus. Foto: Andras Kralla

Tallinna börsil võis täna hommikul näha suuri hüppeid, aga ka langusi. Lisaks oli probleeme orderite sisestamisega.

Turu sügavust vaadates paistab likviidsus mitme First Northil noteeritud ettevõtte puhul tavapäraselt väike. Näiteks on Linda Nektari aktsia kõigest 9eurose kauplemiskäibe juures kerkinud 14,65 protsenti. Punktide aktsia on aga 425eurose käibe juures kukkunud pea 10 protsenti, sama palju on 1743eurose käibe juures odavnenud Hagen Bikesi aktsia.