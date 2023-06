Euroopa Komisjon sulges tselluloositootjate kartellijuurdluse

Urmas Viilma pani kiriku vara kasumit teenima

„Need on need lehmad, kes peavad lüpsma piisavalt, et toita ära pere,“ ütles edukas majandaja, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma saates „Läbilöök“ kiriku omanduses oleva vara kohta.

