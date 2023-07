GMi müügitarned USAs kasvasid teises kvartalis 20%

General Motors loodab, et 2025. aastaks teenib elektrisõidukite portfell Põhja-Ameerikas kasumit. Foto: Reuters/Scanpix

Jätkates tugevat müügitrendi teises kvartalis, teatas General Motors, et müügitarned USAs kasvasid võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 18,8%.

GM teatas, et teise kvartali kogumüük USAs oli 691 978 sõidukit, millest elektriautode müük moodustas 15 652 sõidukit, ületades eelmise kvartali elektriautode müüki enam kui 120%. GM lisas ka, et see oli neljas järjestikune kvartal, kus müük kasvas.