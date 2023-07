Balti indeks sulgus roheliselt, Tallink vedas taas Tallinna börsi tõusu

Globaalne pilk: Hiina võib hakata otsima välisvaenlast, valikuid on üks

Hiinas kehtib kirjutamata reegel, et senine poliitiline süsteem püsib seni, kuniks on tagatud inimeste majanduslik heaolu. See võib olla aga nüüd löögi all, arutles Hiina-ekspert Rüüt Kaljula saates “Globaalne pilk”.

