Külaliskorterite äri ajab jalgu alla: investorid jagavad selle äri parimaid nippe

Suure terrassi või rõduga majutuskoht on turistide seas suvekuudel kõrges hinnas. Foto: Erakogu

Mitu aastat oleme olnud olukorras, kus üks kriis ajab teist taga. Millist mõju on see avaldanud majutusärile külaliskorterites? Seis pole küll katastroofiline, kuid asjaosalised möönavad, et ehkki käive on paar aastat olnud tõusuteel, pole lootust, et numbrid kriisieelsele tasemele jõuavad.

Pärnus asuva Alice Backyardi kodumajutuse kaasomanik Heike Pettinen sõnab, et 2021.–2023. aasta käibed on olnud üsna stabiilsed. Ta lisab, et kriisidega vähenes küll Soome turistide külastatavus, kuid suurenes siseturism. Pettinen tegeleb aastaringse majutusäriga, samuti Rene Allabert, kes pakub seda Tallinnas.

Hobiinvestor Lauri Reeder on aga otsustanud suvepealinnas hooajalise majutusteenuse kasuks. “Proovisin küll ühe korteriga ka aastaringset lühirenti pakkuda, kuid pärast ajakulu ja sissetulekute analüüsimist otsustasin selle jätta siiski hooajaliseks.” Ta tõdeb, et kõige mõistlikum oleks Pärnus pakkuda 9 kuud pikaajalist renti ja 3 kuud lühiajalist, mida paljud ka teevad. Kolme investori Exceli arvestused kinnitavad, et möödunud aasta täitumus on 2021. aastaga võrreldes keskmiselt 6,6 protsenti suurenenud.

Vaatame lähemalt, kuidas kriisid on majutusäri mõjutanud ning millistel platvormidel tasub oma üürikortereid lühiajaliseks majutuseks välja pakkuda. Investorid jagavad ka näpunäiteid, kuidas lühirendi äris võimalikult edukalt läbi lüüa.